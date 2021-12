Canfield Scientific, Inc. ha acquisito Medici Medical S.r.l. dando così vita alla societa' Canfield Scientific S.r.l. che ha una nuova e prestigiosa sede la quale sarà propedeutica al programma di crescita in ambito dermatologico a livello globale

06 dicembre 2021 a

- PARSIPPANY, New Jersey, 4 dicembre 2021 /PRNewswire/ -- Forte della sua espansione e del successo ottenuto sul mercato europeo della dermatologia e dell'imaging estetico, Canfield Scientific annuncia la creazione della Canfield Scientific S.r.l., in seguito all'acquisizione della Medici Medical S.r.l.

Medici Medical è designer e produttore del dermatoscopio Vidix™, la scelta preferita dai dermatologi italiani. Per celebrare il lancio della nuova compagnia, Alfredo Medici e il suo team hanno organizzato "Dreamoscopy", un Corso scientifico ed educativo il cui scopo è di fornire un aggiornamento ai medici in ambito di imaging medico direttamente nella nuova struttura all'avanguardia sita a Spilamberto (Modena), Italia. L'evento sarà caratterizzato dagli interventi del Prof. Giuseppe Argenziano, del Dr. Gian Luigi Giovene, e del Prof. Giovanni Pellacani, ognuno dei quali presenterà la propria casistica ad un pubblico di oltre 70 dermatologi italiani.

"Alfredo Medici ha costruito l'azienda di imaging più rispettata in Italia, combinando la tecnologia di imaging all'avanguardia con un servizio di assistenza in linea con le aspettative della clientela sia pubblica che privata", ha affermato Doug Canfield, presidente di Canfield Scientific. "Alfredo e il suo team sono impegnati nell'innovazione orientata al cliente e nella fornitura di un'assistenza clienti che si allinea perfettamente con l'organizzazione globale di Canfield".

Alfredo Medici, fondatore e CEO di Medici Medical S.r.l., è ora Direttore Generale di Canfield Scientific S.r.l., una consociata interamente controllata da Canfield Scientific, Inc.

Canfield Scientific S.r.l. diventerà il centro per la dermatologia medica e la vendita di prodotti estetici, l'assistenza clienti e la logistica per Canfield in Italia. Chiara Rubbianesi di Medici Medical guiderà la gestione del prodotto e l'assistenza clienti e si unirà ai ruoli di leadership, Michele Bacchion, anche lui di Medici Medical, è responsabile delle operazioni commerciali. Francesco Colella, che in precedenza ha guidato le vendite per il settore estetico per Canfield in Italia porterà avanti la collaborazione con la nuova società per supportare il mercato italiano.

Alfredo Medici ha dichiarato: "Sono rimasto colpito dalla completezza e dalla qualità di tutti i prodotti Canfield Scientific e del loro impatto nell'estetica e nella dermatologia medica, in particolare da DermaGraphix, un software completo e facile da usare. Insieme creiamo la combinazione ideale di soluzioni per i nostri clienti". Oltre ai prodotti di altissima qualità, entrambe le società forniscono un ottimo servizio e i nostri clienti potranno godere di enormi vantaggi da questa combinazione aziendale.

La nuova sede italiana amplia le attività di vendita e assistenza di Canfield. Per gli acquisti in altri paesi, le reti di partner di distribuzione globale Canfield e Medici Medical saranno combinate per riflettere le linee di prodotti integrate. A questa nuova operazione prendono parte le sedi esistenti a Utrecht nei Paesi Bassi e a Bielefeld in Germania. Canfield ha aperto il suo primo ufficio europeo nei Paesi Bassi nel 2008 e ha aggiunto una sede in Germania con l'acquisizione di Visiomed AG nel 2018.

Medici Medical, fondata nel 1992, progetta e sviluppa apparecchiature di imaging innovative per dermatologia. Conosciute per un elevato standard di eccellenza delle prestazioni e qualità del prodotto, le soluzioni per dermoscopia VIDIX consentono una gestione rapida e completa delle lesioni pigmentate.

Canfield Scientific è il leader mondiale nei sistemi di imaging 2D e 3D per i settori medico, estetico, sanitario e farmaceutico. I sistemi VISIA®, VECTRA® e IntelliStudio® di Canfield sono riconosciuti come i sistemi di imaging fotografico più avanzati del settore. Il software DermaGraphix è l'unica soluzione al mondo che si basa interamente sulla tecnologia AI, inclusi i moduli Total Body Photography, Lesion Tracking e Dermoscopy Scoring. Le soluzioni di imaging Canfield sono parte integrante delle consulenze e degli interventi chirurgici da oltre 35 anni.

