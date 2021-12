Calcio: Inzaghi, 'l'Inter ora ha maggiore autostima'

06 dicembre 2021 a

Madrid, 6 dic. - (Adnkronos) - "C'era bisogno di conoscerci meglio anche se la squadra ha giocato bene fin da subito. L'esempio lampante è proprio l'andata col Real, dove abbiamo giocato un buon calcio pur perdendo per poi lasciare anche qualche punto per strada in campionato. Ora veniamo da una buona striscia positiva che ci ha lasciato anche maggiore autostima". Lo dice l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Real Madrid.