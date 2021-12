Approda a Salerno Dodecà, il supermercato conveniente

06 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - Non si ferma lo sviluppo di Multicedi. Domani, l'azienda campana leader della distribuzione organizzata approda a Salerno con un nuovo punto vendita a insegna Dodecà; il supermercato è collocato in Zona Orientale, a via Picenza 82 e, benché inserito nel contesto fortemente urbanizzato dello storico rione Mariconda, offre al pubblico quel mix di prodotti e servizi tipico di un punto vendita di grandi dimensioni, in grado di richiamare clienti anche da quartieri e rioni diversi.

Nei circa 900 mq di superficie, cui si accede da un ampio parcheggio riservato, Dodecà si distingue per un'offerta completa e compattata in circa 7mila referenze, che punta in modo deciso alla convenienza, strizzando al contempo l'occhio alla grande qualità del fresco quotidiano. “È questo il punto forte del supermercato - commenta soddisfatto Antonio Pirozzi, direttore operativo - nonché asset centrale dell'intera insegna: la cura nelle selezioni di prodotto e l'assistenza decisamente familiare fornita da un personale altamente specializzato trasformano così i nostri reparti in dei veri e propri banchi di un'ideale piazza del fresco, coinvolgente e colorata proprio come un mercato rionale”.

Notevole anche la capacità di Dodecà di interpretare i trend, inserendo novità di prodotto e specialità locali, alle quali si aggiunge l'aspetto differenziante di una mdd molto forte e riconosciuta in più regioni: “L'esperienza di sviluppo, ormai quindicennale, del prodotto Decò” prosegue Pirozzi “ci permette di offrire al cliente la possibilità di confrontare i prezzi con quelli delle marche industriali e risparmiare sulla spesa di ogni giorno, affidandosi a un prodotto estremamente sicuro e di qualità riconosciuta”. A completare l'offerta, interviene la nuovissima linea premium Gastronauta, pensata per incontrare i gusti di clienti esploratori, che ricercano gusti gourmand a un prezzo sempre accessibile.

Il reparto Ortofrutta combina angoli tematici, dando spazio a legumi, frutta secca e preparati. In Gastronomia, il cuoco propone ogni giorno preparazioni sempre diverse, già pronte da gustare e ideali per una pausa golosa. Ricchissima la produzione di pane, pizze, saltimbocca e altre fantasiose golosità di rosticceria che il cliente può trovare in reparto fino a sera. La Macelleria, oltre ai tagli della tradizione e alle preparazioni del macellaio, propone una selezione di bistecche che portano il cliente in viaggio tra le carni del mondo. Fiore all'occhiello la Pescheria, che attinge a piene mani alla tradizione marinara di una città come Salerno, fortemente legata ai sapori del mare. Vasta scelta di salumi e prodotti caseari locali, congelati sfusi e un'enoteca fornita e per tutti i palati.

Per i clienti over-65, ogni mercoledì sconto dedicato del 10%; nella giornata del martedì anche gli studenti universitari hanno accesso a uno sconto personalizzato del 10%. Il servizio di consegna a domicilio della spesa è gratuito. È possibile usare, inoltre, i principali buoni pasto. Inoltre, grazie alla collaborazione pluriennale con Coripet, Dodecà porta anche a Salerno l'ecocompattatore, macchina il cui uso è aperto a tutti i cittadini e che permette il corretto conferimento di bottiglie e flaconi in Pet, garantendo una premialità in forma di buoni sconti del valore di 3€ al raggiungimento di determinate soglie (200 bottiglie).

Multicedi, nata nel 1993 a Pastorano (CE) per iniziativa di un gruppo di imprenditori campani, è oggi una realtà di punta della Gdo del Centro-Sud Italia, principalmente in Campania. Stando agli ultimi dati Nielsen - GNLC di febbraio 2021, Multicedi ha in Campania una quota di mercato del 14,8%, considerando tutti i format: Iper, Super e Liberi Servizi e Discount. La quota sale al 18,7% nel mercato che considera soltanto Iper, Super e Liberi Servizi. Nel 2020, ha registrato un fatturato di oltre 1,3 miliardi di euro, con Decò più i 5 marchi insegna di proprietà: Adhoc Cash&Carry, Ayoka e i più recenti format Dodecà, SuperRisparmioso e Sebòn. Nel 2020, con il partner Gruppo Arena, dà vita a Decò Italia, società consortile che gestisce l'insegna Decò, unitamente al mondo della Marca Privata, per i circa 600 punti vendita dell'intero network. In termini di occupazione, il Gruppo impiega 800 dipendenti diretti ed un indotto di altre 4.500 famiglie. Multicedi srl porta con sé, oltre ai marchi succitati di cui è diretta proprietaria, anche i punti vendita Flor do Cafè. Nel gennaio del 2016, Multicedi è entrata a far parte del Gruppo VèGè per la creazione del più grande network italiano nelle attività di convenience, con oltre 3.500 pdv a varie insegne coinvolti.