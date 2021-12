06 dicembre 2021 a

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - Gli ultimi affondi di Matteo Renzi? "Quando vede certe uscite saccenti, sguaiate, che prefigurano più che un campo largo un campo di battaglia, ecco credo non ci sono gli atteggiamenti, i presupposti, per un campo largo". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Montecitorio.