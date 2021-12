Calcio: Totti, 'La Roma? Non disprezzo rosa ma non ci sono campioni'**

06 dicembre 2021 a

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - Cosa manca alla Roma? Ho già detto tutto, quando si deve fare il passo importante vuol dire che hai tante cose che ti possono aiutare ad ottenere quello che vorresti. Per vincere servono i giocatori, un allenatore importante, una società che aiuta e ti fa sentire a casa. La cosa primaria servono i giocatori, è una necessità, non voglio disprezzare la squadra che abbiamo adesso, è una rosa con giocatori importanti, non ci sono i campioni ma giocatori che possono fare bene in un contesto di squadra, i campioni da soli non riescono a vincere". Sono le parole dell'ex capitano della Roma, Francesco Totti, Global Ambassador di digitalbits sul momento della Roma. Totti sabati era allo stadio Olimpico ad assistere alla gara contro l'Inter.