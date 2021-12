Calcio: Totti, 'dialogo con la Roma? Futuro non so cosa riserverà, tutto potrà succedere'**

06 dicembre 2021 a

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Dialogo con la Roma? Se dovessimo parlare di futuro non so cosa mi riserverà, tramite digitalbits forse avrò maggiori occasioni per parlare con la società, ma sono cose completamente diverse. Con digitalbits abbiamo avuto subito empatia, ci siamo trovati e faremo un percorso bellissimo. Per quanto riguarda la Roma tutto potrà succedere. Se ho parlato con Friedkin? Si, l'ho salutato sabato allo stadio prima della partita". Lo ha detto l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, nuovo Global Ambassador di digitalbits. "Questa di digitalbist per me ora è una cosa primaria, mi hanno cercato, e non ho aspettato un secondo a dire di si. La Roma in questo contesto non c'entra niente. Sono tre cose diverse, non è per un futuro nella Roma", ha proseguito Totti.