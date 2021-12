05 dicembre 2021 a

Madrid, 5 dic. - (Adnkronos) - La Russia vince la Coppa Davis 2021 battendo la Croazia in entrambi i singolari. Dopo il successo di Andrey Rublev su Borna Gojo, Daniil Medvedev completa l'opera superando Marin Cilic con il punteggio di 7-6 (9-7), 6-2, in un'ora e 29 minuti. Ininfluente ormai il risultato del doppio. Per la Russia è la terza vittoria in Coppa Davis.