Italia-Francia: Prodi, 'trattato anche con Germania e coinvolgere Spagna'

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - Dopo il Trattato con la Francia, "ne dobbiamo fare un altro con la Germania, ma non solo per avere rapporti bilaterali. La Francia li ha con l'Italia e con la Germania, noi dobbiamo chiudere questo triangolo, metterci dentro la Spagna e andare avanti, perchè altri Paesi ci verranno dietro. Se aspettiamo di andare avanti tutti e 27 con l'unanimità noi saremo morti, noi saremo morti". Lo ha affermato Romano Prodi, ospite di Lucia Annunziata a 'Mezz'ora in più' su Raitre.

"Se nella locomotiva c'è la Germania , la Francia, l'Italia e la Spagna -ha ribadito l'ex premier- il treno va forte e per quello che dobbiamo stringere tra di noi se no il mondo si mette a ridere pensando all'Europa".