Fisco: Prodi, 'chi mette il segno più perde elezioni ma così aumentano debiti'

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - La polemica sul contributo di solidarietà per far fronte al caro bollette "mi ha fatto capire che il problema ormai è rimasto simbolico da vent'anni in Italia: quando si tocca il sistema fiscale bisogna avere sempre il segno meno, a quello che succede dopo poi nessuno ci bada. Che il sistema attuale sia equo non importa, ci vuole il segno meno, chi mette il segno più, anche per fare opere di bene, perde le elezioni, questa è la realtà politica che noi abbiamo. Finchè non c'è una mentalità che fa il calcolo sulla esatezza e il rigore del provvedimento andremo avanti così, ma è un bel problema, perchè così si accumulano debiti". Lo ha affermato Romano Prodi, ospite di Lucia Annunziata a 'Mezz'ora in più' su Raitre.