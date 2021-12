F1: Gp Arabia Saudita, Hamilton tampona Verstappen, contatto sotto investigazione

05 dicembre 2021 a

Jeddah, 5 dic. - (Adnkronos) - Ancora emozioni al Gp dell'Arabia Saudita. Al 37° giro Hamilton tenta il sorpasso sul leader Max Verstappen, l'olandese della Red Bull nel tentativo di resistere taglia la curva e deve cedere la posizione. Verstappen voleva cedere la posizione a Hamilton in un punto favorevole per contrattaccare, Hamilton non ci è cascato, e ha tamponato Verstappen, entrambi stanno proseguendo, Hamilton ha la vettura leggermente danneggiata nell'ala anteriore. L'episodio è sotto investigazione.