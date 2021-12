05 dicembre 2021 a

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - “La patrimonialina sarebbe stato un costo per chi non è ricco solo per sinistra e Cinquestelle, senza alcun beneficio: gli aumenti delle bollette cubano 8 miliardi, la patrimonialina 240 milioni, cioè un trentaduesimo. Basta prendere in giro gli italiani”. Così Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia.