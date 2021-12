Ucraina: Prodi, 'si troverà compromesso, scontro non giova a nessuno'**

05 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Credo che in Ucraina si troverà il compromesso, perchè lo scontro non giova a nessuno, la Russia non può fare questo scontro, l'Europa non è in grado di farlo. Il grave problema di Putin è che l'Ucraina non faccia parte della Nato, perchè la dottrina dei Paesi cuscinetto è stata una dottrina della diplomazia mondiale". Lo ha affermato Romano Prodi, ospite di Lucia Annunziata a 'Mezz'ora in più' su Raitre.