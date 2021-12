05 dicembre 2021 a

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - Per contrastare il caro bollette "l'idea di far dare un contributo a chi guadagna di più per sostenere chi guadagna di meno era nobile, ma il problema è superato, perchè le coperture sembrerebbe siano state trovate altrove". Lo ha affermato il vicepresidente del Movimento 5 stelle, Michele Gubitosa, ospite di Sky Tg 24.