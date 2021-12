Manovra: Iv, 'modifiche su canone suolo pubblico e per gli under 30'

04 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 4 dic (Adnkronos) - "Proroga al 30 giugno 2022 della esenzione del canone per l'occupazione del suolo pubblico per le imprese di pubblico esercizio e di ristorazione per poter continuare a lavorare all'aperto in considerazione del periodo Covid". E' l'emendamento di Italia viva alla legge di bilancio a favore dei pubblici esercizi, dei ristoranti e dei bar, come spiega l'Ufficio stampa di Iv.

Un altro emendamento di Iv riguarda le "assunzioni connesse al contratto di espansione con sgravio contributivo per le imprese che abbiano instaurato partnership con Istituti Tecnici Superiori o università e che assumano in apprendistato giovani under 30 e una “No tax area” per la medesima fascia di età , potenziamento apprendistato, formazione e tirocinio professionalizzante giovani e anche promozione di opere letterarie edite e inedite di giovani autori".