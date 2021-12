F1: Gp Arabia Saudita, Hamilton convocato dai commissari

04 dicembre 2021 a

a

a

Jeddah, 4 dic. - (Adnkronos) - Lewis Hamilton convocato dai commissari a Jeddah, a circa un'ora dal via delle prove ufficiali del Gp dell'Arabia Saudita. Sarà un "doppio appuntamento" per il pilota Mercedes: in primo luogo per il mancato rispetto delle doppie bandiere gialle esposte nelle terze libere e rischia una penalità di 5 posizioni sulla griglia di partenza come accaduto a Max Verstappen nel precedente weekend in Qatar. Successivamente il britannico dovrà rispondere anche d'impeding in curva 8 su Mazepin.