Covid: Giani al Mandela Forum di Firenze per il traguardo "600mila dosi"

04 dicembre 2021 a

a

a

Firenze, 4 dic. - (Adnkronos) - Seicentomila dosi in meno di 300 giorni: nel pomeriggio del primo di dicembre, all'hub vaccinale del Nelson Mandela Forum di Firenze è stata somministrata la seicentomillesima dose di vaccino. Un traguardo impensabile quando lo scorso 11 Febbraio veniva inaugurato il centro vaccinale di piazza Berlinguer, a Firenze. Un giorno simbolico l'11 febbraio, anniversario della data della liberazione dal carcere di Nelson Mandela.

Per una straordinaria corrispondenza di date, il traguardo delle 600mila dosi è stato raggiunto proprio a 4 giorni dal 5 dicembre, ottavo anniversario della scomparsa del leader sudafricano che ci ha lasciato nel 2013.

Per questo domani, domenica 5 dicembre, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, alle ore 11 sarà al Mandela Forum per sottolineare la data importante e il traguardo delle 600mila dosi: “Un risultato - ha detto Giani - raggiunto grazie al lavoro di medici, infermieri, assistenti sanitari, tecnici della prevenzione, amministrativi, volontari e personale del Mandela Forum ma sopratutto dal senso di responsabilità con cui i cittadini hanno aderito alla campagna vaccinale. Per questo rivolgo a tutti il mio più sentito grazie. E lo faccio andando di persona in un luogo che, al di là della sua tradizionale vocazione, è divenuto oggi un elemento cardine nella memoria dei tantissimi che qua sono venuti a vaccinarsi, dando il proprio contributo per superare la pandemia, come ci ha insegnato Mandela che tra i tanti suoi messaggi ci ha ricordato che è solo nelle nostre mani la costruzione di un mondo diverso e migliore".