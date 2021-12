04 dicembre 2021 a

Roma, 4 dic. - (Adnkronos) - L'Inter sconfigge per 3-0 la Roma nell'anticipo della 16esima giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico della Capitale. Di Calhanoglu al 15', Dzeko al 24' e Dumfries al 39' le reti dei campioni d'Italia in carica. In classifica i nerazzurri salgono a quota 37, a -1 dal Milan capolista e a +1 sul Napoli impegnato stasera al Maradona contro l'Atalanta. I giallorossi sono quinti con 25 punti.