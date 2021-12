Calcio: Serie A, Napoli-Atalanta 2-3**

04 dicembre 2021 a

Napoli, 4 dic. - (Adnkronos) - L'Atalanta batte 3-2 il Napoli nell'anticipo serale della 16esima giornata di Serie A disputato allo stadio 'Maradona' della città partenopea. Gli ospiti passano in vantaggio con Malinovskyi al 7', gli azzurri rispondono a cavallo dei due tempi con Zielinski al 40' e Mertens al 47' ma Demiral al 66' e Freuler al 71' regalano il successo ai nerazzurri. In classifica gli azzurri restano fermi a quota 36 in terza posizione e subiscono il sorpasso di Milan, primo con 38 punti e Inter che segue a 37. Si avvicina la 'Dea' quarta a 34 e al quinto successo consecutivo.