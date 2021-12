Violenza su donne: Malpezzi, 'bene ddl governo, ora politica dia seguito'

03 dicembre 2021 a

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Sicurezza, protezione, prevenzione e sostegno alle vittime della violenza di genere: misure importanti per arginare un fenomeno drammatico che sta assumendo proporzioni inaudite. Con il disegno di legge varato dal governo contro la violenza di genere si fa un passo in avanti nella tutela delle donne. Un'impostazione culturale nella quale non possiamo non riconoscerci tutti al di là di ogni schieramento. La violenza non è un problema privato delle donne". Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.

"Le cronache quasi quotidiane ci riportano l'urgenza di interventi che prevedano ulteriori limitazioni per gli uomini e misure di contrasto, rafforzando l'utilizzo dei braccialetti elettronici o anche il fermo nei casi di gravi indizi".

"Ora però è il momento della responsabilità di tutti. Della politica nel dare seguito a queste disposizioni e nel rafforzare e sostenere quelle già esistenti, e degli operatori del diritto, tutti, nell'essere pronti nell'applicare le nuove misure. La tempestività salva la vita delle donne”. Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.