Università: didattica inclusiva, la rete dei tredici Atenei lombardi compie 10 anni

Milano, 3 dic. (Adnkronos) - Un progetto condiviso e multidisciplinare di formazione sulla didattica inclusiva rivolto al personale docente e mirato a promuovere un impegno attivo di tutta la comunità accademica verso la costruzione di contesti universitari in grado di favorire il successo accademico e la qualità dell'esperienza formativa per tutti.

È questo il progetto annunciato per i prossimi anni dal Cald, il Coordinamento degli Atenei Lombardi per la Disabilità e i Disturbi Specifici dell'Apprendimento (Dsa) che oggi – in coincidenza con la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità – nell'aula magna dell'Università di Milano-Bicocca ha fatto il punto sui suoi primi dieci anni di attività e sulle prospettive future della propria mission, a partire dalle esperienze maturate sul campo, dalle riflessioni scientifiche e dalle progettualità operative dei tredici Atenei che compongono il Cald.

Del Cald fanno parte i delegati dei rettori per la disabilità di: Humanitas University, Liuc – Università Cattaneo, Politecnico di Milano, Università Bocconi di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi dell'Insubria, Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Pavia, Università Iulm di Milano e Università Vita-Salute San Raffaele.