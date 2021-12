Università: didattica inclusiva, la rete dei tredici Atenei lombardi compie 10 anni (2)

03 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - In Lombardia, negli ultimi dieci anni, il numero degli studenti universitari con disabilità e Dsa è più che quintuplicato, passando dai 1.928 del 2011 ai 10.201 del 2021. Nello specifico, gli studenti con disabilità iscritti nei tredici atenei aderenti al Cald sono passati da 1.632 nel 2011 a 3.086 nel 2021. Gli studenti con Dsa iscritti sono passati da 296 dieci anni fa a 7.115 oggi.

Dopo i saluti istituzionali della rettrice dell'Università di Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni, dell'assessore per l'Istruzione università ricerca innovazione e semplificazione di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, del direttore dell'Ufficio scolastico regionale, Augusta Celada, e della coordinatrice del CALD, Roberta Garbo, l'evento si è aperto con una tavola rotonda dal titolo “Dimensioni della didattica inclusiva all'Università”. Hanno preso parte, oltre alla rettrice di Milano-Bicocca, il presidente della Crui e rettore del Politecnico, Ferruccio Resta, e i rettori dell'Università degli Studi di Milano, Elio Franzini, dell'Università degli Studi di Pavia, Francesco Svelto, dell'Università degli Studi di Bergamo, Sergio Cavalieri, dell'Università degli Studi di Brescia, Maurizio Tira, e della Liuc – Università Cattaneo, Federico Visconti, che hanno risposto a quesiti riguardanti gli aspetti normativi, i finanziamenti, le strategie e le azioni intraprese dagli atenei per mettere a fuoco le risorse culturali e operative necessarie per promuovere una didattica realmente inclusiva all'università.