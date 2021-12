Theratechnologies Europe riceve il premio "Innovation Business Award" nella categoria "Scienza e Salute" dall'ANGI, associazione Nazionale Giovani Innovatori per ibalizumab

03 dicembre 2021 a

- DUBLINO, Irlanda, Dec. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Europe Limited (Theratechnologies Europe or Company), filiale interamente controllata da Theratechnologies Inc. (Theratechnologies) (TSX: TH) (NASDAQ: THTX), azienda biofarmaceutica focalizzata sullo sviluppo e la commercializzazione di terapie innovative, è lieta di annunciare di aver ricevuto il premio "Innovation Business Award" nella categoria "Scienza e Salute" dall'ANGI, Associazione Nazionale Giovani Innovatori, per gli aspetti innovativi del meccanismo d'azione di ibalizumab, commercializzato come Trogarzo® . La cerimonia di premiazione si è tenuta il 1° dicembre presso l'auditorium del Museo dell'Ara Pacis a Roma in Italia dove alcuni esponenti europei di Theratechnologies Europe erano presenti per ricevere il premio.

Siamo lieti di ricevere questa onorificenza dopo aver raggiunto una pietra miliare nello stabilire un accordo di rimborso per Trogarzo® con l'AIFA nell'ottobre di quest'anno", ha detto Conor Walshe, direttore generale di Theratechnologies Europe. "Attendiamo con ansia il suo lancio commerciale in Italia, che sta procedendo come previsto", ha aggiunto Walshe.

Trogarzo® è stato approvato per la prima volta dalla Food and Drug Administration (FDA) nel marzo 2018 per il trattamento dell'infezione da HIV-1 in adulti fortemente trattati con infezione da HIV-1 multiresistente (MDR) che falliscono il loro attuale regime antiretrovirale. Trogarzo® è stato approvato dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) nel settembre 2019 per il trattamento di adulti con infezione da HIV-1 MDR per i quali non è altrimenti possibile costruire un regime antivirale soppressivo, in combinazione con altri antiretrovirali. Inoltre, l'azienda ha ricevuto l'approvazione per Trogarzo® in Israele e sta lavorando per garantire prezzi e rimborsi.

ANGI è la prima organizzazione nazionale no profit in Italia interamente dedicata al mondo dell'innovazione. ANGI si propone di presentarsi a livello globale come punto di riferimento per l'innovazione, sviluppandola in tutte le sue forme, promuovendo il tema della cultura, della formazione, delle tecnologie innovative e sviluppando sinergie tra il settore privato, le università e le associazioni di categoria di tutto il mondo.

Informazioni su Theratechnologies Europe Limited

Theratechnologies Europe Limited è una filiale interamente controllata da Theratechnologies Inc., una società canadese quotata alla Borsa di Toronto (TSX: TH) e al NASDAQ Stock Market (NASDAQ: THTX). Theratechnologies (TSX: TH) (NASDAQ: THTX) è un'azienda biofarmaceutica focalizzata sullo sviluppo e la commercializzazione di terapie innovative che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte. Ulteriori informazioni su Theratechnologies sono disponibili sul sito web della Società all'indirizzo www.theratech.com, su SEDAR all'indirizzo www.sedar.com e su EDGAR all'indirizzo www.sec.gov.

Informazioni previsionali

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni e informazioni previsionali o, collettivamente, Dichiarazioni previsionali, come definite ai sensi della normativa sugli strumenti finanziari applicabile, che si basano sulle convinzioni e ipotesi del nostro management nonché sulle informazioni attualmente a disposizione del nostro management. È possibile identificare le Dichiarazioni previsionali tramite termini come "potrebbe", "sarà", "dovrebbe", "possono", "forse", "si prospetta", "si crede", "si pianifica", "si prevede", "si anticipa", "ci si aspetta" e "si stima", o le forme negative di questi termini, o variazioni di essi. Le Dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato stampa includono, a titolo esemplificativo, dichiarazioni relative alla commercializzazione di Trogarzo® in Italia e in altri paesi europei.

Sebbene le Dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato stampa si basino su quelle che la Società ritiene siano ipotesi ragionevoli alla luce delle informazioni attualmente disponibili, si raccomanda agli investitori di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni poiché i risultati effettivi potrebbero variare rispetto alle Dichiarazioni previsionali. Alcune ipotesi elaborate nella preparazione delle Dichiarazioni previsionali sono le seguenti: l'attuale pandemia non influirà negativamente sul lancio di Trogarzo® in Italia e sulla disponibilità commerciale di questo farmaco in altri paesi europei; le tempistiche stabilite in questo comunicato stampa saranno rispettate e Trogarzo® non sarà soggetto ad alcun richiamo.

Le ipotesi delle Dichiarazioni previsionali sono soggette a una serie di rischi e incertezze, molti dei quali al di fuori del controllo di Theratechnologies, che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli che sono divulgati o impliciti in tali Dichiarazioni previsionali. Questi rischi e incertezze includono, a titolo esemplificativo, quelli relativi o derivanti da: l'impatto negativo della pandemia di COVID-19 in corso su (a) gli sforzi e le iniziative di vendita della Società, compreso il lancio di Trogarzo® in Italia e la disponibilità commerciale di questo farmaco in altri paesi europei; (b) la capacità dei fornitori della Società di adempiere ai propri obblighi nei confronti della Società; (c) le attività di ricerca e sviluppo della Società; (d) la salute dei dipendenti della Società e la sua capacità di fare affidamento sulle proprie risorse, nonché (e) il commercio globale; e le stime della Società in merito ai propri requisiti patrimoniali.

Rimandiamo gli investitori attuali e potenziali alla sezione "Fattori di rischio" della nostra Scheda informativa annuale datata 24 febbraio 2021, disponibile su SEDAR all'indirizzo www.sedar.com e su EDGAR all'indirizzo www.sec.gov come allegato alla nostra relazione nel modulo 40-F del 25 febbraio 2021 nell'ambito delle dichiarazioni pubbliche di Theratechnologies in merito a ulteriori rischi relativi alla Società. Si raccomanda al lettore di considerare attentamente questi e altri rischi e incertezze e di non fare eccessivo affidamento sulle Dichiarazioni previsionali. Le Dichiarazioni previsionali riflettono le attuali aspettative riguardo a eventi futuri, si riferiscono solo alla data di questo comunicato stampa e rappresentano le nostre aspettative a partire da tale data.

Non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare o rivedere le informazioni contenute in questo comunicato stampa, sia a seguito di nuove informazioni, futuri eventi o circostanze o altro, ad eccezione di quanto richiesto dalla legge applicabile.

Per le richieste dei media e degli investitori

Conor WalsheGeneral Manager, Theratechnologies Europe Limited+353 1 215 [email protected]