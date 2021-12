Serie A, Roma in salita con l'Inter: uno scommettitore su due sceglie i nerazzurri, colpo Mou a 3,79

03 dicembre 2021 a

(Roma, 3 dicembre 2021 ) - Nella prima partita contro la sua ex squadra lo Special One è stato scelto solo nel 26% delle giocate. Quota gol per Dzeko, il primo sigillo di Zaniolo in campionato è a 4,75

Roma, 3 dicembre 2021 – Una partita dal peso specifico altissimo per Josè Mourinho, alla prima da avversario contro l'Inter, ma anche per Simone Inzaghi, che stavolta affronterà un derby tutto personale contro la Roma. La posta in gioco è preziosa nell'anticipo di Serie A di domani pomeriggio, che vede i nerazzurri in vantaggio sia nelle quote Planetwin365 - dove partono a 1,95 - sia nelle previsioni degli scommettitori, che hanno scelto i campioni d'Italia nel 50% delle giocate. Preferenza prevedibile visti gli ultimi risultati dell'Inter (arrivata a quattro successi consecutivi tra campionato e Champions) e l'andamento altalenante della Roma, anche se i precedenti all'Olimpico raccontano di una sfida sul filo e sempre combattuta: gli ultimi tre confronti giocati nella Capitale si sono chiusi tutti sul 2-2, un risultato che stavolta pagherebbe 11,00, mentre più in generale il pareggio è a 3,65(24%). Lo sgambetto di Mourinho si gioca invece a 3,79, ma per il momento è fermo al 26% delle scelte. Spazio in quota anche all'Over 2,5 - offerto a 1,62 - vista l'aria di gol che si respira all'Olimpico: Roma-Inter è infatti la partita con il maggior numero di reti in tutta la storia della Serie A a girone unico, ben 511 in 176 precedenti totali. Ricco il capitolo dei candidati bomber, a partire dal grande ex Dzeko (a 2,40), favorito numero uno per siglare una rete. A scalpitare è anche Correa (a 3,25), che però dovrebbe partire dalla panchina; occhi puntati su Zaniolo, ancora in cerca del primo gol in campionato e dato a 4,75. Tra i giallorossi, privi di Abraham, la prima scelta è però Shomurodov, a 3,75.

Sfida bollente anche a Napoli, dove Spalletti dovrà difendere la vetta affrontando una delle squadre più pericolose del campionato. L'Atalanta arriva al Maradona forte di un'imbattibilità che dura da otto partite e da un rendimento straordinario in trasferta, con sei vittorie in sette incontri. Numeri temibili per gli azzurri, che su Planetwin365 la spuntano di un soffio: il riscatto dopo il flop di Sassuolo si gioca a 2,50, i nerazzurri inseguono a 2,70, mentre il segno «X» è a 3,45. Equilibrate anche le preferenze degli scommettitori, che nel 38% dei casi scelgono i partenopei con Gasperini poco più indietro al 34%. L'attacco del Napoli sarà ancora nelle mani di Mertens, il cui gol stavolta pagherebbe 2,35. Lozano lo affianca a 3,00, mentre dall'altra parte del campo Zapata e Malinovskyi rispondono a 2,25 e 3,55.

In alta classifica sarà il Milan (a 1,19) ad avere il turno sulla carta più semplice, contro una Salernitana lontanissima a 13,30. Giornata abbordabile anche per la Juventus, che proprio dopo la vittoria con i granata parte favorita a 1,24 contro il Genoa (11,80). Nella rincorsa alle posizioni per l'Europa c'è invece una delicata trasferta per la Lazio, beffata dall'Udinese nel turno infrasettimanale. Dopo due partite di fila con quattro gol incassati, lo scatto di Sarri in casa della Sampdoria si gioca a 2,10 su Planetwin365, contro il 3,37 dei blucerchiati e il 3,60 del pareggio.

