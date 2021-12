Scuola: sottosegretaria Floridia, 'proteste studenti non possono ridursi a folclore'

03 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "La protesta e le rivendicazioni dei nostri studenti non possono essere ridotte a mero folclore o a semplice rito autunnale. Ho già detto in questi giorni che le occupazioni non sono, a mio avviso, lo strumento giusto e che sarebbe meglio organizzare assemblee straordinarie allargate, in orario extra scolastico". Lo dice la sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia intervenendo con l'Adnkronos sul suo incontro con gli studenti a Villa Borghese.

"In ogni caso - prosegue - abbiamo il dovere di ascoltarli e di accendere un confronto aperto che porti alla condivisione dei problemi, ma soprattutto a soluzioni condivise. Ho deciso di incontrare alcuni di loro in maniera del tutto informale, guardandoci in faccia. Prima ancora di essere un esponente del governo sono una insegnante, e so quello i nostri studenti sono in grado di esprimere se gliene viene data l'opportunità".

(di Roberta Lanzara)