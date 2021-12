03 dicembre 2021 a

Roma, 3 dic (Adnkronos) - Per il Quirinale "hanno fatto il mio nome, io mi sento troppo anziano, non so se la provvidenza ti tiene sette anni quando ne hai fatto 83. Berlusconi è più anziano, avrà un altro concetto di provvidenza. A me va benissimo". Lo ha detto Romano Prodi a Agorà.