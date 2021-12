Pnrr: accordo Governo-Anci, più spazi per assunzioni e fondi per i Comuni (2)

03 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - Il Governo, a partire dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, presente all'Assemblea annuale Anci di Parma l'11 novembre scorso, dà così seguito alle istanze degli enti locali e alla richiesta di un rafforzamento della capacità amministrativa e progettuale per permettere loro di affrontare la sfida del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il pacchetto deciso oggi prevede, tra le altre, le seguenti misure: Nuovi spazi assunzionali per i Comuni che realizzano interventi del Pnrr. Si creano nuovi spazi assunzionali per contratti a tempo determinato e si scavalca il vincolo della non superabilità della spesa sostenuta nel 2009 A ciò si aggiunge che a partire dal 2022 sono previste importanti e crescenti risorse finanziarie in favore dei Comuni.

Ed inoltre, un fondo per piccoli Comuni. Si istituisce un Fondo di 30 milioni per piccoli Comuni sotto i 5000 abitanti, che, nonostante i nuovi spazi assunzionali resi disponibili, non abbiano risorse finanziarie utilizzabili. E un fondo per Comuni del Sud. Si stanziano 67 milioni per assunzioni di professionisti e esperti da destinare a Comuni nel Mezzogiorno.