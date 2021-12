Pierdomenico (Penny Market): "Prosegue il nostro impegno sulla sostenibilità"

03 dicembre 2021 a

Cernusco sul Naviglio, 3 dic. - (Adnkronos) - "L'accordo siglato con Coripet , che porta all'attivazione di quattro eco compattatori per la raccolta delle bottiglie in Pet, è molto importante perché è un'ulteriore manifestazione dell'impegno in tema di sostenibilità di Penny Market. È un impegno rinnovato molto forte: il 2022 sarà un anno in cui la sostenibilità svolgerà all'interno della nostra azienda un ruolo veramente notevole. Ci sono tanti nuovi progetti al via e uno di questi, appunto, è la collaborazione con Coripet che si manifesta con questi bellissimi eco compattatori che abbiamo messo a disposizione della nostra clientela e con i quali speriamo di poter dare ulteriore contributo a quello che è il rispetto della natura e l'ottimizzazione del riciclo, in questo caso specifico della plastica Pet". Così Nicola Pierdomenico, Ceo di Penny Market Italia, in occasione della presentazione dell'eco compattatore installato nel punto vendita di Cernusco sul Naviglio. Si tratta di uno dei quattro eco compattatori realizzati da Coripet per Penny Market.

“L'eco compattatore – prosegue Pierdomenico – offre ai clienti la possibilità di conferire le bottiglie di plastica Pet, scaricare un'app e vedersi accreditato, per ogni bottiglia conferita, un punto. In questo modo permette di accumulare, in un portafoglio, i punti che corrispondono al numero di bottiglie conferite e, al raggiungimento del duecentesimo punto, dà diritto all'ottenimento di un buono sconto usufruibile immediatamente con una spesa nel punto vendita Penny Market”.

L'accordo con Coripet rappresenta un altro tassello nella svolta green avviata da Penny Market: “Questo accordo – conclude Pierdomenico – non fa altro che rafforzare quello che è l'impegno che Penny Market ha già sul territorio nazionale soprattutto in tema di food waste. I nostri accordi, già ormai pluriennali, con Banco Alimentare e col Progetto Arca ci consentono già da parecchio tempo e con crescente impegno di poter riutilizzare o per lo meno ridurre in maniera drastica quello che è lo spreco del cibo e dei prodotti alimentari. Di questo siamo particolarmente orgogliosi ed è un tema su cui faremo ulteriori passi avanti nei prossimi mesi”.