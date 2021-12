Milano: anziana investita da auto e sbalzata di 10 metri, è grave

03 dicembre 2021 a

Milano, 3 dic. (Adnkronos) - Un'anziana è stata investita e sbalzata a circa 10 metri di distanza mentre si trovava lungo la statale Padana superiore, nella frazione Villa Fornaci, nel comune di Gessate (Milano). L'incidente è avvenuto poco prima delle 10.30 rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza.

La donna, 84 anni, ha riportato un trauma cranico, al bacino, a braccia e gambe ed è stata trasportata in gravi condizioni (codice rosso) all'ospedale San Raffaele. L'uomo alla guida dell'auto è stato visitato sul posto, per lui non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Sul luogo dell'incidente, sull'investimento indaga la polizia locale, sono intervenute due ambulanze e un elisoccorso.