03 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Italia viva in combutta con la destra fa saltare contributo di solidarietà per redditi alti contro rincaro delle bollette. Un timido segnale redistribuivo, ma troppo a sinistra per i renziani. Forse anche nel centrosinistra è arrivato il momento tirare una riga definitiva". Così Arturo Scotto, coordinatore di Articolo Uno, su twitter.