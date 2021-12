Manovra: Iv, 'emendamenti anti inflazione e contro caro prezzi'

03 dicembre 2021 a

Roma, 3 dic (Adnkronos) - "Potenziamento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi previsto in legge di bilancio, che va incrementato almeno di 300 milioni di euro per il 2022 e la possibilità per le stazioni appaltanti di applicare sui contratti pubblici le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione, previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile". Questi i due emendamenti di Italia viva alla manovra contro il caro prezzi, spiega lo stesso Ufficio stampa di Iv.

Il tutto, "visto il trend al rialzo generico dovuto all'inflazione ed anche riguardo al costo dei principali materiali da costruzione che risulta costante anche nel secondo semestre 2021", sottolinea sempre Iv aggiungendo che "è necessario, pertanto, estendere e potenziare il meccanismo revisionale dei prezzi".