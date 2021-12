Manovra: Gelmini, 'su contributo solidarietà no divisioni ma soluzione condivisa'

03 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Sul contributo di solidarietà sui redditi sopra i 75mila euro, arrivato in Cdm ma non approvato per le fibrillazioni interne, il governo ha trovato "una soluzione che ha convinto tutta la maggioranza. Non ci sono state divisioni ma una valutazione approfondita e una risposta nell'interesse di tutti, sia dei ceti più deboli, con un rafforzamento della riduzione delle bollette, sia con una considerazione proporzionale per quanto riguarda la riforma". Lo dice la ministra agli Affari regionali Maria Stella Gelmini a margine della conferenza stampa sulle misure contro le violenza sulle donne approvate oggi dal Cdm.