Il Presidente Jokowi evidenzia le tre priorità della Presidenza indonesiana del G20

GIACARTA, Indonesia, 2 dicembre 2021 /PRNewswire/-- Il Presidente Joko Widodo (Jokowi) ha dichiarato che la Presidenza indonesiana del G20 nel 2022 si concentrerà su tre questioni strategiche: salute globale, transizione energetica e trasformazione digitale.

"Nella periodo di Presidenza del G20, l'Indonesia tratterà questioni importanti quali l'assistenza sanitaria globale, la trasformazione digitale e la transizione energetica", ha dichiarato Jokowi in occasione della cerimonia inaugurale della Presidenza indonesiana del G20, tenuta mercoledì dal Ministero delle Comunicazioni e dell'Informatica.

Durante il periodo di Presidenza del G20, l'Indonesia presenterà il tema "Insieme ripartiamo per una ripresa più forte".

Jokowi ha anche dichiarato che per l'Indonesia è onorata di assumere la Presidenza del G20 e si rallegra per la fiducia riposta nel Paese. La Presidenza offre inoltre all'Indonesia l'opportunità di contribuire maggiormente alla ripresa economica mondiale.

Il Presidente sottolinea che l'Indonesia si impegnerà a costruire una governance globale equa e sostenibile basata sulla pace e sulla giustizia sociale nel mondo.

"L'Indonesia sta cercando di creare una governance mondiale equa. Puntiamo a rafforzare la solidarietà mondiale per affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico e sostenere lo sviluppo sostenibile, oltre a riunire l'impegno dei Paesi sviluppati volto ad aiutare i Paesi in via di sviluppo", ha aggiunto Jokowi.

Nella stessa occasione, il Ministro coordinatore per gli Affari economici Airlangga Hartarto ha affermato che la Presidenza indonesiana del G20 intende far uscire il mondo dalla crisi e renderlo più resiliente.

"Per raggiungere questo obiettivo è necessaria una trasformazione del modo di lavorare, un cambiamento nella mentalità e nel modello di business, come pure sfruttare le opportunità nel mezzo della pandemia per introdurre nuove innovazioni", ha aggiunto Hartarto.

Durante questa Presidenza, precisa Hartarto, l'Indonesia utilizzerà i forum del G20 per lottare per le aspirazioni e gli interessi dei Paesi in via di sviluppo al fine di creare una governance equa nel mondo. Si tratta di rafforzare la solidarietà mondiale nel superare la minaccia del cambiamento climatico e promuovere lo sviluppo sostenibile.

Il 1° dicembre 2021 l'Indonesia assumerà ufficialmente la Presidenza del G20, prendendo il testimone dall'Italia. Resterà in carica fino al 30 novembre 2022.

Il G20 è un forum globale composto da 19 Paesi e dall'Unione europea. Il Forum, istituito nel 1999, contribuisce all'80% del prodotto interno lordo mondiale e al 75% delle esportazioni globali.

Didascalia: didascalia: (da sinistra) il Governatore di DKI Jakarta Anies Baswedan, il Vice Presidente di BPK Agus Joko Pramono, il Vice Presidente della Camera dei Deputati indonesiana Lodewijk F Paulus, il Ministro coordinatore per gli Affari economici Airlangga Hartarto, il Governatore della Banca dell'Indonesia Perry Warjiyo, il Presidente Business 20 Shinta Widjaja Kamdani, il Co-Presidente Youth 20 Michael Victor Sianipar hanno presenziato mercoledì alla cerimonia inaugurale del G20 2022 a Giacarta. Il periodo di Presidenza indonesiana del G20 inizierà il 1° dicembre 2021 e terminerà il 30 novembre 2022 con il tema "Insieme ripartiamo per una ripresa più forte". ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak a/wsj.