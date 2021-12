Governo: all'odg Cdm ddl per contrastare violenza su donne

03 dicembre 2021 a

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, convocato in data odierna alle ore 11.30 a Palazzo Chigi, esaminerà il seguente ordine del giorno: disegno di legge recante Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica (Pari opportunità e famiglia - Interno - Giustizia); disegno di legge sulla Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021 (Affari esteri e cooperazione internazionale); Disegno di legge sulla Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021 (Affari esteri e cooperazione internazionale).

E ancora. Disegno di legge sulla ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021 (Affari esteri e cooperazione internazionale); Disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, e del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, con scambio di lettere (Affari esteri e cooperazione internazionale); disegno di legge di Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021 (Affari esteri e cooperazione internazionale); leggi regionali; varie ed eventuali.