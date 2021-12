Fisco: Tajani, 'contributo solidarietà? Se è patrimoniale non siamo d'accordo'

03 dicembre 2021 a

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Il governo studia un contributo di solidarietà per il taglio delle bollette? Se deve essere una patrimoniale ci piace poco, non siamo affatto d'accordo". Lo dice Antonio Tajani, lasciando l'assemblea dell'Udc, in corso a Roma. "Il contributo per impedire l'aumento delle bollette può arrivare dall'applicazione della riforma dell'Irpef, ci possono essere due miliardi", spiega il coordinatore azzurro.