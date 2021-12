Fisco: governo apre a sindacati, si valuta decontribuzione lavoratori sotto 35mila euro

03 dicembre 2021 a

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - I sindacati avevano chiesto un intervento sulle fasce più deboli, e il governo prova a fare un tentativo in questa direzione. La proposta, sul dossier taglio e fisco, sul tavolo del Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi prevede che gli sgravi contributivi di 1,5 miliardi stanziati dal governo vengano destinati, per il 2022, ai dipendenti sotto i 35mila euro di reddito, e non più sotto i 47mila come nell'accordo raggiunto tra Mef e partiti la settimana scorsa. Anche su questo punto, tuttavia, ci sarebbero divisioni nelle forze di maggioranza.