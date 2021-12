Disabilità: Meloni, 'governi negli anni hanno parlato tanto e fatto poco o niente' (2)

03 dicembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - (Adnkronos) - "Per Fratelli d'Italia la persona con disabilità non deve essere più considerata un soggetto assistito e passivo ma una risorsa attiva, produttiva e parte integrante della nostra società. La disabilità è un mondo complesso, che va integrato a 360 gradi prima di tutto negli accessi ai nostri ospedali, che ancora oggi sono completamente impreparati all'accoglienza di una persona ad alta complessità, ma soprattutto con una dignitosa e costante assistenza domiciliare integrata", dice ancora Meloni.

"A questo vanno aggiunte altre misure prioritarie come un aumento significativo delle pensioni, una ‘no tax area' che interessi disabili gravi e gravissimi ed un piano straordinario occupazionale. È una lotta di civiltà che ha sempre visto, vede e vedrà Fratelli d'Italia in prima linea per affermare il principio fondamentale del diritto alla vita, del rispetto e della dignità della persona"; conclude.