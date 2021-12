Disabilità: Meloni, 'governi negli anni hanno parlato tanto e fatto poco o niente'

03 dicembre 2021 a

Roma, 3 dic (Adnkronos) - "Il 3 dicembre si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale delle persone con disabilità. Mai come oggi, al di là delle ricorrenze, è essenziale parlare con concretezza a tutti i nostri concittadini che ogni giorno nonostante, grandi o spesso enormi difficoltà, fanno di tutto per proporsi positivamente nella nostra società e nella nostra Nazione". Lo dice Giorgia Meloni in un video pubblicato sulla pagina Facebook di FdI.

"Negli ultimi anni i vari governi che si sono susseguiti hanno parlato tanto di disabilità però si è fatto poco o niente. La pandemia non ha fatto altro che peggiorare la vita dei fragili, che si sono visti privare della libertà ma ancora di più hanno dovuto rinunciare al diritto alle cure, alla riabilitazione e ad un'istruzione scolastica inclusiva -prosegue-. L'esempio lampante è stato la completa assenza di una priorità sulle vaccinazioni ad inizio emergenza e la sempre più nota disattenzione ai loro caregiver".

"A questo si aggiunge che il Governo con fretta e superficialità ha proposto, anzi imposto, una legge quadro sulla disabilità, che però manca di un adeguato coinvolgimento proprio di chi vive queste problematiche sulla sua pelle e che calpesta uno dei principi fondanti della Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili: “Nulla su di noi senza di noi”", spiega ancora la presidente di FdI.