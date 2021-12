03 dicembre 2021 a

Roma, 3 dic (Adnkronos) - "Il rispetto per le persone con #disabilità si dimostra abbattendo ogni barriera, non solo materiale, alla loro integrazione. Contrasto alle discriminazioni, accesso al lavoro e sostegno alle famiglie sono priorità assolute per una società davvero inclusiva. #disabilityday @UN". Lo scrive su Twitter la presidente del Senato Elisabetta Casellati.