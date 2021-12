Dentis (Coripet): "Riciclo Pet con Penny Market in linea con obiettivi Ue"

03 dicembre 2021 a

Cernusco sul Naviglio, 3 dic. - (Adnkronos) - “L'accordo con Penny Market rientra nel programma di inserimento delle macchine 'mangia bottiglie' di Coripet presso la grande distribuzione. È motivo di grande soddisfazione perché Penny Market è uno degli attori importanti del mercato nazionale della grande distribuzione. C'è stata subito una grande collaborazione, abbiamo visto che Penny Market è estremamente sensibile al tema dell'ambiente e della dispersione degli imballaggi. Ci siamo subito trovati d'accordo e in linea su tutti i temi. Con questa nuova partnership possiamo dire senza ombra di dubbio che molte tra le aziende più significative nella grande distribuzione hanno aderito al nostro progetto e alla nostra idea di economia circolare”. Così Corrado Dentis, presidente di Coripet, consorzio che opera nella gestione del riciclo delle bottiglie Pet, in occasione della presentazione dell'eco compattatore installato nel punto vendita di Cernusco sul Naviglio. Si tratta di uno dei quattro eco compattatori realizzati da Coripet per Penny Market.

“Questo accordo – conclude Dentis – prevede l'installazione degli eco compattatori su tutto il territorio nazionale e riusciamo così a rientrare in quelli che sono gli importanti obiettivi comunitari e gli obiettivi che si prefigge Coripet per il raggiungimento del piano industriale”.