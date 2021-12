bwin data center: 98% dei tifosi vede Milan consolidare il primo posto, l'Inter resta favorita nella vittoria finale

03 dicembre 2021 a

(Roma 3 dicembre 2021) - Roma 3 dicembre 2021. – Dopo il turno infrasettimanale di campionato che lo ha visto vincente a Marassi contro il Genoa dell'ex Shevchenko, il Milan cerca il sorpasso sul Napoli nella sfida casalinga contro la Salernitana, che aprirà la sedicesima giornata di serie A, sabato 4 novembre. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) il 98% dei tifosi è convinto che i rossoneri vinceranno il match. Il 46% è convinto Ibrahimovic sarà il primo marcatore dell'incontro, seguito da Kessie e Rafael Leao. Tra i risultati esatti spiccano il 2-1 al 39% ed il 4-0 al 19%.

Nel match di sabato ore 18, l'Inter di Simone Inzaghi, reduce da tre vittorie consecutive che l'hanno portata a sole due lunghezze di distanza dalla vetta della classifica, farà visita alla Roma dell'ex José Mourinho, attualmente quinta. Secondo il bwin data center i campioni d'Italia in carica non possono dare per scontata la vittoria con i giallorossi: il 65% si aspetta la vittoria nerazzurra ma il 20% è convinto finirà in parità. Tra i marcatori che potrebbero sbloccare il risultato Edin Džeko, al 31% delle scelte, sopravanza i compagni di squadra Lautaro Martinez e Çalhanoğlu. Il primo risultato esatto vede una vittoria per la squadra di casa per 2 reti a 1 al 26%, seguito da 1-3 e 2-4 a favore dell'Inter.

Napoli-Atalanta è l'anticipo serale di sabato 4 dicembre. Al Maradona i bergamaschi vogliono continuare la lotta ai piani alti della classifica, trovandosi a soli cinque punti dal primo posto. Il 48% degli appassionati, infatti, auspica una vittoria della Dea, mentre appena il 22% è convinto in una vittoria della compagine partenopea. Nonostante il Napoli non parta come favorita, il bomber più atteso come primo marcatore della gara è Dries Mertens con il 21%, seguito dall'atalantino Zapata e dall'azzurro Zielinski. Tra i risultati esatti più quotati troviamo il pareggio 2-2 al 23% e l'1-2 al 18%.

Dopo il pareggio con l'Udinese nella quindicesima giornata, la Lazio vuole riscattarsi al Ferraris contro la Sampdoria. Eppure, la vittoria dei capitolini è attesa solo dal 30%, mentre il 35% crede in una vittoria dei padroni di casa. Stessa percentuale per un eventuale pareggio. Ciro Immobile potrebbe siglare il primo gol della partita secondo il 46% dei tifosi, seguito dai blucerchiati Caputo e Quagliarella. Tra i risultati esatti figurano il 2-3 al 27% ed il 3-2 al 19%.

Stando alle scommesse realizzate sulla vincente Serie A 2022 della settimana, sono tre le candidate principali al successo finale: al primo posto troviamo l'Inter con i 51% delle preferenze, seguita da Napoli e Milan. Sembra essere completamente svanita la fiducia nella Juventus di Allegri, che raccoglie comunque un 2% di scelte.

