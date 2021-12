Centrodestra: Tajani, 'voto segreto ieri in Senato? Fi non ha mai votato con sinistra'**

03 dicembre 2021 a

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Sui voti per l'assegnazione dei seggi qualcuno ha votato con la sinistra? Fi non ha mai votato con la sinistra, ieri c'è stato un voto segreto". Così Antonio Tajani, lasciando l'assemblea nazionale dell'Udc in corso a Roma. "Dobbiamo lavorare tutti insieme per la manovra fiscale, per farla bene, ridurre la manovra fiscale", dice ancora il coordinatore azzurro, rivolgendosi agli alleati del centrodestra.