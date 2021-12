Tennis: Djokovic, 'sostengo decisione Wta di sospendere tornei in Cina dopo capo Peng'

02 dicembre 2021 a

a

a

Madrid, 2 dic. - (Adnkronos) - "Sostengo pienamente la posizione della Wta perché non conosciamo la situazione di Shuai e in che condizioni si trovi". Il numero uno del mondo Novak Djokovic appoggia la decisione della Wta di sospendere tutti i tornei in Cina a seguito del caso della tennista Peng Shuai. "La sua salute è importante per il mondo del tennis. Una cosa del genere non deve accadere", aggiunge Djokovic in conferenza stampa da Madrid dopo aver condotto la Serbia in semifinale di Coppa Davis.