Senato: impasse su seggio Cario, botta e risposta Casellati-Gasparri

Roma, 2 dic (Adnkronos) - "L'aula ha votato due cose che hanno contenuti differenziati. La Giunta non è in grado di prendere decisioni serie sulla attribuzione del seggio". Lo ha spiegato Maurizio Gasparri, presidente della Giunta delle elezioni, in aula dopo il voto dell'Odg Malpezzi che ha avuto come conseguenza la decadenza del senatore del Misto Adriano Cario. In ballo, c'è la sostituzione di Cario con il Pd Porta.

"Il mandato che ci è stato dato dall'aula non è chiaro, abbiamo bisogno di approfondire se dobbiamo operare con serietà e rigore. La Giunta deve approfondire", ha spiegato Gasparri.

Al presidente della Giunta ha replicato la stessa presidente Casellati: "La Giunta ha discusso, io avrei preferito che le obiezioni fossero state fatte subito, non sono dell'avviso di rifare una votazione già fatta in base a una decisione inappellabile. Il dubbio che avete avuto voi l'ho avuto anche io, e l'ho manifestato. Ora la Giunta prenderà più tempo per tutti gli approfondimenti necessari".