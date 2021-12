PENTAX Medical Europe amplia l'offerta di prodotti per dare agli operatori sanitari il potere di scegliere

02 dicembre 2021 a

a

a

AMBURGO, Germania e TOKYO, 2 dicembre 2021 /PRNewswire/ -- Fornire soluzioni endoscopiche innovative significa comprendere le esigenze dei medici di curare in modo ottimale i pazienti, in base alle loro specifiche condizioni. PENTAX Medical sta espandendo la sua offerta, per offrire ai medici e agli operatori sanitari il potere di scegliere. PENTAX Medical fornisce una gamma di apparecchiature per trattare ogni singolo paziente nel modo più ottimale, al fine di ridurre al minimo il rischio di infezioni. Il portafoglio di prodotti comprende il broncoscopio monouso PENTAX Medical ONE Pulmo™, e presto includerà il duodenoscopio Slim DEC™ (ED32-i10; OE-A65), il PlasmaTYPHOON™+ e il pacchetto igiene PENTAX Medical DEC™.

Michael Unger, General Manager Marketing, Product and Business Development EMEA, spiega: "Il nostro obiettivo principale è di fornire agli operatori sanitari più scelta e più alternative per trattare ogni paziente nel miglior modo possibile, sia per procedure di routine che di emergenza. Come innovatori guida nel settore, offriamo soluzioni smart e innovative per il miglior trattamento possibile dei pazienti. Come sempre, il miglioramento dell'igiene e la sicurezza del paziente sono fondamentali nella nostra ricerca e sviluppo".

Scegliere la soluzione migliore: miglioramento dell'asciugatura e dell'immagazzinamento

Per curare i pazienti con procedure standard, gli endoscopi riutilizzabili e semi-monouso, combinati con sistemi di asciugatura e conservazione degli endoscopi tramite il sistema PlasmaTYPHOON™ e PlasmaBAG™, permettono di ridurre al minimo il rischio di infezione, massimizzando al contempo il forte intervento terapeutico e il migliore imaging ad ogni procedura. PENTAX Medical offre ora una PlasmaBAG a zero emissioni di carbonio, in grado di ridurre tutte le emissioni di carbonio emesse durante il processo di produzione.

Questo mese verrà lanciata la seconda generazione del sistema PlasmaTYPHOON, il PlasmaTYPHOON+[1]. Entrambi i sistemi accelerano il processo di trattamento degli endoscopi riducendo sostanzialmente i tempi di asciugatura da ore a pochi minuti, mantenendo lo stato di disinfezione degli endoscopi fino a 31 giorni[2]. L'ultima generazione di PlasmaTYPHOON+ asciuga ancora più velocemente di prima, in 1-3 minuti, e offre un'esperienza utente più intuitiva rendendo i processi più sicuri e facili per il personale addetto al trattamento. A sua volta, l'ingombro ridotto richiesto per l'asciugatura e lo stoccaggio degli endoscopi riduce notevolmente i costi e lo spazio necessario. PlasmaTYPHOON+ fornisce anche un ulteriore supporto nei processi quotidiani, offrendo una tracciabilità completa sia stampata che digitale con registrazioni di dati pronti per la revisione.

Soluzioni riutilizzabili, semi-monouso e monouso: la scelta del medico

La soluzione con endoscopio semi-monouso offre tutti i vantaggi degli endoscopi riutilizzabili unita a prodotti monouso per l'igiene, al fine di migliorare ulteriormente la prevenzione delle infezioni. Gli operatori sanitari possono continuare a ridurre al minimo il rischio di contaminazione, grazie a innovazioni come il tappo elevatore monouso (Disposable Elevator Cap) sul Videoduodenoscopio DEC di PENTAX Medical, il set di valvole monouso PENTAX Medical e le spazzole di pulizia monouso PROfILE. Questi prodotti monouso sono inerenti a tre aree di rischio potenziale di infezione: la punta distale o l'elevatore, le valvole e i canali.

Con particolare attenzione verso esigenze cliniche difficili da soddisfare, sarà presto lanciato il Duodenoscopio Slim DEC (ED32-i10; OE-A65), rispondendo così alla necessità di un duodenoscopio che sia adatto a pazienti pediatrici e adulti con una struttura anatomica ristretta. Lo Slim DEC offre prestazioni terapeutiche costanti, una visualizzazione eccezionale e riduce il rischio di contaminazione incrociata. Inoltre, PENTAX Medical lancerà presto il PENTAX Medical DEC Hygiene Pack, che combina tutti i pezzi necessari in un unico pacchetto pronto all'uso, migliorando ulteriormente la prevenzione delle infezioni e il workflow.

Assistenza di alta qualità senza compromessi nelle cure polmonari

Per supportare i medici nel fornire cure di altissima qualità anche nelle situazioni più urgenti e critiche, PENTAX Medical ha introdotto ONE Pulmo in Europa: un broncoscopio monouso con potenza di aspirazione superiore e qualità d'immagine HD.

Il Dr. Erik van der Heijden, professore associato di pneumologia interventistica alla Radboud Universiteit Nijmegen, Paesi Bassi, ha condiviso la sua esperienza: "Il PENTAX Medical ONE Pulmo ha una qualità d'immagine ad alta risoluzione 'clinical-grade'. L'endoscopio si comporta come un broncoscopio riutilizzabile e l'ampio canale di lavoro permette una migliore combinazione di aspirazione e campionamento con un apparecchio più sottile".

L'importanza della continua innovazione e collaborazione

Il vero cambiamento viene dalla comprensione del panorama sanitario e dalla sua ridefinizione. PENTAX Medical rafforza il suo forte impegno nell'affrontare le sfide dell'igiene dei dispositivi medici, innovando continuamente i prodotti, ottimizzando i processi e integrando i feedback del mercato. Rainer Burkard, Chief Executive Officer EMEA & Chief Commercial Officer Americas, spiega: "L'igiene è sempre stata uno dei fattori chiave nello sviluppo dei nostri prodotti e continua a modellare i nostri sforzi futuri. In PENTAX Medical ascoltiamo e ci preoccupiamo – il feedback del mercato plasma ogni passo del percorso. L'ascolto delle prospettive dei nostri clienti ha confermato il nostro approccio a continuare a concentrarci sulla prevenzione delle infezioni in endoscopia. A partire da dicembre, lanceremo una serie di nuovi prodotti innovativi per i prossimi dodici mesi e l'igiene è sempre stata un aspetto rilevante nel loro sviluppo."

Chi è PENTAX Medical

PENTAX Medical è una divisione del Gruppo HOYA. La sua missione è migliorare il livello di cura del paziente e la qualità della fornitura sanitaria offrendo i migliori prodotti e servizi endoscopici, con una particolare attenzione a QUALITÀ, INNOVAZIONE CLINICAMENTE RILEVANTE e SEMPLICITÀ.

PENTAX Medical si impegna ad attenersi agli obiettivi del programma "Triple Aim" della comunità sanitaria attraverso partnership trasparenti con i propri clienti e la fornitura di soluzioni della massima qualità per supportarli nel raggiungimento dei loro obiettivi, inclusa la capacità di migliorare l'esito dei pazienti offrendo soluzioni basate sull'evidenza per tutto l'arco della cura, dedicate ai loro bisogni, garantendo valore supportando i clienti nel miglioramento della loro efficienza e nella minimizzazione dei loro costi sanitari, arricchendo l'esperienza del paziente e del fornitore del servizio mettendo ogni operatore nelle condizioni di raggiungere risultati ottimali mediante la fornitura di prodotti, formazione e supporto.

Concentrandosi sui risultati invece che sulle caratteristiche tecnologiche, PENTAX Medical ascolta la comunità sanitaria e i loro pazienti, è consapevole delle loro problematiche quotidiane e contribuisce a migliorare l'endoscopia con tecnologie all'avanguardia.

Per ulteriori informazioni è disponibile il seguente link: www.pentaxmedical.com

Chi è HOYA

Fondata nel 1941 a Tokyo, in Giappone, HOYA Corporation è un'azienda globale di tecnologie e tecnologia medica e un fornitore leader di innovativi prodotti medici e high-tech. HOYA è attiva nei settori della sanità e della tecnologia dell'informazione, fornendo occhiali, endoscopi medici, lenti intraoculari, lenti ottiche, nonché componenti chiave per dispositivi semiconduttori, pannelli LCD e unità a disco rigido. Con oltre 150 uffici e filiali in tutto il mondo, HOYA impiega attualmente una forza lavoro multinazionale di 37.000 persone. Per ulteriori informazioni, è disponibile il seguente link: http://www.hoya.com.

[1]Distribuzione limitata nel 2021 ma con altri mercati che seguiranno nel 2022[2]Convalidato per un massimo di 744 ore di conservazione (31 giorni) secondo la norma NF EN 16442. Il tempo massimo di conservazione può essere soggetto alle normative locali sulla conservazione degli endoscopi

