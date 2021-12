Lavoro: Istat, in un anno +270 mila occupati uomini, solo +118 mila donne

02 dicembre 2021 a

Roma, 2 dic. - (Adnkronos) - E' una ripresa disomogenea, quella registrata dal mercato del lavoro che a ottobre vede complessivamente + 390 mila occupati rispetto allo stesso mese del 2020, ma con un incremento per oltre due terzi legato alla componente maschile : gli uomini registrano infatti +271mila occupati in più mentre le donne un incremento solo di 118 mila unità. Stesso andamento per la disoccupazione, con un calo - su base annua - solo 22 mila unità nella componente femminile della forza lavoro mentre su quella maschile il calo è di 117 mila unità.

A ottobre, su base mensile, i tassi - spiega l'Istat - "mostrano dinamiche di genere sostanzialmente simili: la disoccupazione cresce di 0,2 punti per entrambe le componenti, l'inattività cala tra le donne di 0,1 e tra gli uomini di 0,3 punti, l'occupazione cresce di 0,2 punti tra gli uomini e resta stabile tra le donne".