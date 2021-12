02 dicembre 2021 a

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - E' atteso per stasera alle 20 il maxiemendamento sul dl Fiscale al Senato sul quale è stata preannunciato la volontà del governo di porre la fiducia. Ci sarà quindi un passaggio in commissione Bilancio per le ultime verifiche. E' quanto emerge dalla capigruppo del Senato. Dopo il passaggio in commissione, si andrà in aula per le dichiarazioni di voto e quindi il voto in serata.