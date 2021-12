Fdi: ministri, leader partito, premio a mamma Willy Monteiro, torna Atreju (2)

02 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - Attesi per interviste tutti i leader politici; ministri come Luigi Di Maio, Giancarlo Giorgetti e Roberto Cingolani e industriali come il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, e l'amministratore delegato dell'Eni, Claudio Descalzi, per discutere di lavoro e ambiente; gli ex presidenti delle Camere, Luciano Violante e Marcello Pera, per parlare di riforme; gli scienziati Francesco Vaia, Maria Rita Gismondo e Massimo Clementi per affrontare le questioni legate al Covid; scrittori come Luca Ricolfi e Franco Cardini.

Da segnalare tra i premi che vengono assegnati ad ogni edizione di Atreju, quello che verrà attribuito a Lucia Duarte, la mamma di Willy Monteiro, "un giovane eroe del nostro tempo", sottolinea Meloni, ucciso a Colleferro nell'autunno del 2020, dopo essere intervenuto per sedare una rissa e aiutare un amico in difficoltà.