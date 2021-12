F1: Minardi, 'duello Hamilton-Verstappen entusiasmante, spero prevalga sportività'

02 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 2 dic. - (Adnkronos) - "Stiamo assistendo ad una sfida entusiasmante, quello di quest'anno è stato uno dei migliori campionati della storia. Un duello tra il giovane rampante contro un 7 volte campione che non vuole abdicare. E' tutto l'anno che godiamo nel vedere questo testa a testa che alle volte è andato oltre le regole della sportività. Mi auguro che in questi ultimi due Gp invece sia la sportività a prevalere". Lo dice all'Adnkronos Giancarlo Minardi in merito al duello per il titolo mondiale di F1 tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. "Difficile individuare un favorito, è la classica sfida da 50-50. In più c'è l'incognita del circuito di Jeddah, una pista velocissima, dove non si è mai corso e non si sa che gomme scegliere, questo complicherà i piani dei team", aggiunge il fondatore del team Minardi.