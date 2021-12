Covid: Di Maio (Iv), 'Rai riduca spazi per No Vax'

02 dicembre 2021 a

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Finalmente inizia a farsi strada la consapevolezza degli effetti devastanti della pari dignità assegnata in tv a posizioni favorevoli e quelle quelle No Vax”. Lo dichiara Marco Di Maio, vicepresidente del gruppo di Italia Viva alla Camera.

“La pratica dei talk show – spiega – di mettere per motivi di share sullo stesso piano, da un lato, le voci di esperti e scienziati e, dall'altro, posizioni antiscientifiche è molto pericolosa e irresponsabile. L'idea di fondo comunicata è, infatti, quella di un'equivalenza in realtà inesistente. I solidi argomenti della scienza non valgono quanto le elucubrazioni spesso capziose se non deliranti dei No Vax. Anche grazie a un'interrogazione di Italia Viva, si colgono finalmente dei segnali incoraggianti: giornalisti, direttori di tg come Enrico Mentana e l'intenzione di Mediaset di ridurre lo spazio per i No Vax non possono che far sperare in un cambio di rotta".

"Ora auspichiamo che anche il servizio pubblico mostri altrettanta sensibilità riducendo al minimo indispensabile lo spazio televisivo di una minoranza che rischia di compromettere gli sforzi compiuti da tutti gli italiani per tornare a una vita normale”, conclude.