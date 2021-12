Caso camici: De Rosa (M5S), 'evidente inadeguatezza giunta Regione Lombardia'

02 dicembre 2021 a

Milano, 2 dic. (Adnkronos) - "Le responsabilità in merito all'inadeguatezza politica dell'amministrazione Fontana e del centrodestra a trazione leghista in Lombardia, sono già evidenti a tutti. Questa è la giunta degli scandali e delle gaffe e così sarà archiviata dai lombardi. La notizia della richiesta di processo, che permetterà alla giustizia di far chiarezza in merito all'accusa di frode in pubbliche forniture, non sposta di una virgola il giudizio sul loro malgoverno". Lo afferma il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Regione Lombardia, Massimo De Rosa, dopo la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Milano per il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, per l'affidamento da parte della Regione di una fornitura di 75 mila camici e a Dama Spa.